Мать голыми руками защитила ребенка от пумы
Женщина в городе Калабасасе (Лос-Анджелес, штат Калифорния) без оружия смогла защитить пятилетнего сына от пумы, рассказывает телеканал CBS Los Angeles.
По словам представителя службы охраны рыболовства и дикой природы Патрика Фоя, женщина смогла голыми руками отбить ребенка от дикого зверя.
«Эта мать — абсолютный герой», — считает он.
Нападение пумы на мальчика произошло рядом с домом ребенка во время его прогулки. Животное утащило ребенка на 40 метров. На крики малыша прибежала мать. Женщина смогла отбить его у пумы.
Мальчика госпитализировали, у него оказались ранения на голове, шее и верхней части туловища.
Ранее медведь напал на группу туристов в национальном парке «Ергаки» в Красноярском крае. В результате нападения погиб подросток, еще один взрослый был ранен, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
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