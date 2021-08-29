Мать голыми руками защитила ребенка от пумы

По словам представителя службы охраны рыболовства и дикой природы Патрика Фоя, женщина смогла голыми руками отбить ребенка от дикого зверя.

«Эта мать — абсолютный герой», — считает он.

Нападение пумы на мальчика произошло рядом с домом ребенка во время его прогулки. Животное утащило ребенка на 40 метров. На крики малыша прибежала мать. Женщина смогла отбить его у пумы.

Мальчика госпитализировали, у него оказались ранения на голове, шее и верхней части туловища.

Ранее медведь напал на группу туристов в национальном парке «Ергаки» в Красноярском крае. В результате нападения погиб подросток, еще один взрослый был ранен, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

