Мать голыми руками защитила ребенка от пумы

Женщина в городе Калабасасе (Лос-Анджелес, штат Калифорния) без оружия смогла защитить пятилетнего сына от пумы, рассказывает телеканал CBS Los Angeles.

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По словам представителя службы охраны рыболовства и дикой природы Патрика Фоя, женщина смогла голыми руками отбить ребенка от дикого зверя.

«Эта мать — абсолютный герой», — считает он.

Нападение пумы на мальчика произошло рядом с домом ребенка во время его прогулки. Животное утащило ребенка на 40 метров. На крики малыша прибежала мать. Женщина смогла отбить его у пумы.

Мальчика госпитализировали, у него оказались ранения на голове, шее и верхней части туловища.

Ранее медведь напал на группу туристов в национальном парке «Ергаки» в Красноярском крае. В результате нападения погиб подросток, еще один взрослый был ранен, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:РебенокПострадавшиеГоспитализацияСША
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