Мужчина задушил бешеную волчицу под Воронежем
В Борисоглебске Воронежской области бешеная волчица напала на супружескую пару, при этом мужчине удалось отбиться и задушить ее, сообщает РИА Новости. Инцидент произошёл в пятницу на окраине города, о нем стало известно сегодня.
«Муж с женой вышли на прогулку, где-то в полдесятого-десять вечера, и заметили они приближающееся животное. Жена подумала, что это собака, а мужчина сразу определил, что это волк», - рассказала представитель Борисоглебской районной станции по борьбе с болезнями животных.
Волчица бросилась на мужчину, однако ему удалось задушить ее.
Как уточняют местные СМИ, у мужчины повреждена голень, хотя изначально очевидцы утверждали, что ему откусили палец.
Позже стало известно, что волчица заражена бешенством. Теперь в райцентре на месяц объявлен карантин.
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