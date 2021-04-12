Мужчина задушил бешеную волчицу под Воронежем

В Борисоглебске Воронежской области бешеная волчица напала на супружескую пару, при этом мужчине удалось отбиться и задушить ее, сообщает РИА Новости. Инцидент произошёл в пятницу на окраине города, о нем стало известно сегодня.

«Муж с женой вышли на прогулку, где-то в полдесятого-десять вечера, и заметили они приближающееся животное. Жена подумала, что это собака, а мужчина сразу определил, что это волк», - рассказала представитель Борисоглебской районной станции по борьбе с болезнями животных.

Волчица бросилась на мужчину, однако ему удалось задушить ее.

Как уточняют местные СМИ, у мужчины повреждена голень, хотя изначально очевидцы утверждали, что ему откусили палец.

Позже стало известно, что волчица заражена бешенством. Теперь в райцентре на месяц объявлен карантин.

