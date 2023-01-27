Женщина погибла в автоаварии с автобусом в Ленобласти

Авария произошла на трассе А-180 «Нарва» в Ленинградской области, сообщает «РЕН ТВ».

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Автобус поворачивал с шоссе и не пропустил легковой автомобиль, который ехала без света фар. В результате столкновения погибла пассажирка автомобиля.

В автобусе находились три человека, никто из них не пострадал. Водителя автобуса отправили на медосвидетельствование.

Ранее 10 человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса в Славянске-на-Кубани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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