Женщина погибла в автоаварии с автобусом в Ленобласти

Автобус поворачивал с шоссе и не пропустил легковой автомобиль, который ехала без света фар. В результате столкновения погибла пассажирка автомобиля.

В автобусе находились три человека, никто из них не пострадал. Водителя автобуса отправили на медосвидетельствование.

Ранее 10 человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса в Славянске-на-Кубани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

