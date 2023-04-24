Массовая авария с «Теслой» произошла на северо-западе Москвы
24 апреля 202300:10
В Северо-Западном тоннеле в Москве произошла автоавария с участием трех автомобилей, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Дептрансе.
В стоявшую на «аварийке» Nissan врезалась «Тесла». Травмы получили два человека. Медикам передали пассажирку «Теслы», у водителя Nissan врачи диагностировали черепно-мозговую травму.
На месте работают оперативные службы.
Напомним, в Башкирии в ДТП с автобусом и легковушкой пострадали 11 человек, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru