Массовая авария с «Теслой» произошла на северо-западе Москвы

В Северо-Западном тоннеле в Москве произошла автоавария с участием трех автомобилей, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Дептрансе.

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В стоявшую на «аварийке» Nissan врезалась «Тесла». Травмы получили два человека. Медикам передали пассажирку «Теслы», у водителя Nissan врачи диагностировали черепно-мозговую травму.

На месте работают оперативные службы.

Напомним, в Башкирии в ДТП с автобусом и легковушкой пострадали 11 человек, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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