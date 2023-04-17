ДТП в Подмосковье: один человек погиб, пятеро пострадали
17 апреля 202300:01
В Подмосковье, на 8 километре автодороги Осеево – Никифоров – Медвежьи Озера произошло смертельное ДТП, сообщает «РЕН ТВ».
В результате происшествия один человек погиб, еще пять, в том числе ребенок, пострадали. Водитель автомобиля «Лада» выехал на встречную полосу и врезался в Kia.
Другие подробности неизвестны.
Ранее автомобильная авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла в Ивановской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru