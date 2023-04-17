ДТП в Подмосковье: один человек погиб, пятеро пострадали

В результате происшествия один человек погиб, еще пять, в том числе ребенок, пострадали. Водитель автомобиля «Лада» выехал на встречную полосу и врезался в Kia.

Другие подробности неизвестны.

Ранее автомобильная авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла в Ивановской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

