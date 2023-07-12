Масштабный пожар локализован в Екатеринбурге
12 июля 202305:01
В Екатеринбурге минувшей ночью загорелась строительная площадка рядом с линиями электропередач, сообщают «Известия».
Огонь тушат на площади в 1,3 тыс. кв. м. По данным спасателей, горят деревянные поддоны и бытовки.
На месте происшествия работают 33 сотрудника МЧС и 11 единиц техники.
Тушение пожара усложняется близостью линии электропередачи.
Ранее в Нижнем Новгороде при пожаре в жилом доме один человек погиб и шестеро пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru