Крупный пожар на складе в Петербурге локализовали

ЧП произошло утром 10 июля в Калининском районе. Производственно-складское здание загорелось на площади 3,5 тысячи квадратных метров, пишет RT. Из строения эвакуировали семь человек. В борьбе с огнем задействовали 110 специалистов и 27 единиц техники, отмечает телеканал «360».

«В 7.04 пожар в производственно-складском здании в Санкт-Петербурге локализован», - указали в МЧС.

Информации о пострадавших не поступало.

