Крупный пожар на складе в Петербурге локализовали
10 июля 202308:22
Крупный пожар в производственно-складском здании в Санкт-Петербурге локализовали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
ЧП произошло утром 10 июля в Калининском районе. Производственно-складское здание загорелось на площади 3,5 тысячи квадратных метров, пишет RT. Из строения эвакуировали семь человек. В борьбе с огнем задействовали 110 специалистов и 27 единиц техники, отмечает телеканал «360».
«В 7.04 пожар в производственно-складском здании в Санкт-Петербурге локализован», - указали в МЧС.
Информации о пострадавших не поступало.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru