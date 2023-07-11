В Нижнем Новгороде при пожаре в жилом доме один человек погиб и шестеро пострадали

В результате происшествия один человек погиб, еще шестеро пострадали. Возгорание произошло по улице Бекетова, 5Б. Его площадь составила 80 кв. м.

Пожарные спасли десять человек, в том числе пять детей, пострадали шесть человек, среди которых один ребенок.

Ранее умер пострадавший при пожаре в бизнес-центре на севере Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

