В Нижнем Новгороде при пожаре в жилом доме один человек погиб и шестеро пострадали

В одном из жилых домов Нижнего Новгорода произошел пожар, сообщает региональное управление МЧС.

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В результате происшествия один человек погиб, еще шестеро пострадали. Возгорание произошло по улице Бекетова, 5Б. Его площадь составила 80 кв. м.

Пожарные спасли десять человек, в том числе пять детей, пострадали шесть человек, среди которых один ребенок.

Ранее умер пострадавший при пожаре в бизнес-центре на севере Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествияПожары

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