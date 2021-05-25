Масляные пятна в Черном море у Туапсе ликвидированы
Масляные пятна в акватории Черного моря в районе города Туапсе ликвидированы, источник их возникновения устанавливается. Об этом сообщили в главном управлении МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Как отметили в ведомстве, по состоянию на 15:20 мск загрязнения ликвидированы. Силы и средства МЧС организовали мониторинг акватории в ближайшие сутки.
Масляное пятно на поверхности Черного моря заметили местные жители накануне вечером, пишет News.ru. Из-за инцидента в Туапсе ввели режим повышенной готовности, напоминают «Невские новости». Спасатели филиала МЧС РФ в Туапсе и сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС организовали дежурство в районе возможного выброса нефтепродуктов. По данным туапсинской администрации, они могли попасть в море из канализационного коллектора, сообщает МИР 24.
Утром во вторник в ходе водолазных работ специалисты на расстоянии около 700 метров от берега, на глубине 10 метров обнаружили место выхода нефтепродуктов из грунта. Данные с места водолазного спуска передали в управление по делам ГО и ЧС Туапсе.
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