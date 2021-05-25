Масляные пятна в Черном море у Туапсе ликвидированы

Как отметили в ведомстве, по состоянию на 15:20 мск загрязнения ликвидированы. Силы и средства МЧС организовали мониторинг акватории в ближайшие сутки.

Масляное пятно на поверхности Черного моря заметили местные жители накануне вечером, пишет News.ru. Из-за инцидента в Туапсе ввели режим повышенной готовности, напоминают «Невские новости». Спасатели филиала МЧС РФ в Туапсе и сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС организовали дежурство в районе возможного выброса нефтепродуктов. По данным туапсинской администрации, они могли попасть в море из канализационного коллектора, сообщает МИР 24.

Утром во вторник в ходе водолазных работ специалисты на расстоянии около 700 метров от берега, на глубине 10 метров обнаружили место выхода нефтепродуктов из грунта. Данные с места водолазного спуска передали в управление по делам ГО и ЧС Туапсе.

