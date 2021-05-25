В Туапсе из-за разлива нефтепродуктов ввели режим повышенной готовности
В Туапсе из-за разлива нефтепродуктов ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщили в ГУМЧС по Краснодарскому краю. В настоящий момент ведутся работы по ликвидации последствий происшествия. Масляное пятно находится на удалении около 800 метров от берега. Как пишет РИА Новости, в мэрии города отметили, что нефтепродукты вытекли из глубоководного выпускного канализационного коллектора.
Отмечается, что в ликвидации последствий задействованы 75 человек, кроме того, привлечено 22 единицы техники. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, пишет RT.
А ранее сообщалось, что утечка нефти из внутрипромыслового нефтепровода произошла на одном из месторождений в Пуровском районе ЯНАО. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на администрацию района.
Сообщается, что в результате порыва подземного трубопровода случился разлив 3 тысяч кубометров нефти. В месте аварии тает снег и масштабы разлива уточняются. Также сообщалось, что утечка не представляет угрозы для водоемов.
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