В Туапсе из-за разлива нефтепродуктов ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщили в ГУМЧС по Краснодарскому краю. В настоящий момент ведутся работы по ликвидации последствий происшествия. Масляное пятно находится на удалении около 800 метров от берега. Как пишет РИА Новости, в мэрии города отметили, что нефтепродукты вытекли из глубоководного выпускного канализационного коллектора.

Отмечается, что в ликвидации последствий задействованы 75 человек, кроме того, привлечено 22 единицы техники. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, пишет RT.