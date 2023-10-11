Машиниста электропоезда эвакуировали после столкновения на станции «Печатники»

Инцидент произошел утром 11 октября. Поезд без пассажиров совершил накат на состав, стоявший на станции. Травмы получили два человека — машинист электропоезда и девушка-пассажир. Медики оказывают им необходимую помощь.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на станции ведутся ремонтно-восстановительные работы, движение будет запущено в ближайшие несколько часов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

