Машиниста электропоезда эвакуировали после столкновения на станции «Печатники»
Спасатели эвакуировали машиниста электропоезда со станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена после столкновения двух поездов. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».
Инцидент произошел утром 11 октября. Поезд без пассажиров совершил накат на состав, стоявший на станции. Травмы получили два человека — машинист электропоезда и девушка-пассажир. Медики оказывают им необходимую помощь.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на станции ведутся ремонтно-восстановительные работы, движение будет запущено в ближайшие несколько часов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нарышкин: Контакты спецслужб РФ с Западом по борьбе с терроризмом сохраняются
- Машиниста электропоезда эвакуировали после столкновения на станции «Печатники»
- ФАС открыло дело против «Уральской стали» из-за роста цен
- Пентагон заявил о выделении нового пакета помощи для Киева на $200 млн
- Производство обновленной версии Aurus Senat начнется в мае 2024 года
- Число пострадавших при столкновении поездов в московском метро выросло до двух
- Максимальное пособие по безработице в 2024 г. составит 13,7 тыс. руб.
- Парламент Киргизии одобрил договор о создании объединенной системы ПВО с Россией
- Система ПВО обнаружила украинский беспилотник на подлете к Брянску
- Зеленский заявил, что конфликт на Украине находится на последней стадии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru