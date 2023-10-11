Машиниста электропоезда эвакуировали после столкновения на станции «Печатники»

Спасатели эвакуировали машиниста электропоезда со станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена после столкновения двух поездов. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».

Число пострадавших при столкновении поездов в московском метро выросло до двух

Инцидент произошел утром 11 октября. Поезд без пассажиров совершил накат на состав, стоявший на станции. Травмы получили два человека — машинист электропоезда и девушка-пассажир. Медики оказывают им необходимую помощь.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на станции ведутся ремонтно-восстановительные работы, движение будет запущено в ближайшие несколько часов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот видео / соцсети
ТЕГИ:СтолкновениеПроисшествияАварияМосковское Метро

Горячие новости

Все новости

партнеры