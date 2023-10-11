Число пострадавших при столкновении поездов в московском метро выросло до двух
Два человека пострадали в результате столкновения двух поездов на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии метро в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«По последним данным, в результате столкновения поездов двое пострадавших», — отметил собеседник агентства.
Источник уточнил, что травмы получили машинист и девушка-пассажир.
Ранее стало известно о столкновении двух поездов на станции метро «Печатники». Как сообщил столичный Дептранс, произошел накат поезда, следовавшего из депо без пассажиров, на стоящий на станции состав, пишет RT. В результате пострадал машинист. Движение поездов от «Люблино» до «Дубровки» приостановили.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru