СМИ: захватчик цветочного магазина в Москве требовал «зеленый коридор, чтобы вылететь»

Женщина рассказала, что один из захватчиков просил «зеленый коридор, чтобы вылететь» и заявлял, что «убивают его ребенка».

Захватчика продавщица описала как мужчину возрастом около 50 лет. По ее словам, злоумышленник говорил по телефону про болезнь ребенка.

Второй захватчик был моложе. Продавщица заметила у него фингал под глазом.

«Видимо, его поведение старший товарищ не оценил и заставил встать на колени в зале, а потом - уволок в подсобку», - рассказала женщина.

ФСБ 17 февраля предотвратила теракт на химическом предприятии в Калужской области, передает НСН.

