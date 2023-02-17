СМИ: захватчик цветочного магазина в Москве требовал «зеленый коридор, чтобы вылететь»

Детали происшествия в центре столицы сообщила оказавшаяся в заложницах продавщица цветочного магазина. Видео опубликовал Mash.

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Женщина рассказала, что один из захватчиков просил «зеленый коридор, чтобы вылететь» и заявлял, что «убивают его ребенка».

Захватчика продавщица описала как мужчину возрастом около 50 лет. По ее словам, злоумышленник говорил по телефону про болезнь ребенка.

Второй захватчик был моложе. Продавщица заметила у него фингал под глазом.

«Видимо, его поведение старший товарищ не оценил и заставил встать на колени в зале, а потом - уволок в подсобку», - рассказала женщина.

ФСБ 17 февраля предотвратила теракт на химическом предприятии в Калужской области, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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