СМИ: При крушении вертолета на Сахалине нашли выжившего

При крушении вертолета Robinson у пика Чехова на острове Сахалин спасатели эвакуировали человека, сообщает Mash со ссылкой на собственные источники.

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На борту воздушного судна находилась три человека - пилот и семейная пара. Погибшего командира вертолета и пассажира обнаружили под обломками.

Robinson RA-04304 держал путь на "Оленью горку" в Невельском районе, но в какой-то момент подал сигнал бедствия и пропал с радаров.

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ФОТО: Alec Wilson/https://ru.wikipedia.org
ТЕГИ:ВертолетСахалин
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