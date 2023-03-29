Mash: украинские диверсанты проникли в Брянскую область
Российские военные открыли артиллерийский огонь и уничтожили одну из машин украинских диверсантов, проникших в Брянскую область через деревню Ломаковка на двух пикапах. Второй автомобиль сумел скрыться. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По его данным, восемь человек с украинской стороны погибли, среди российских военнослужащих жертв нет.
Официальной информации о происшествии пока нет.
2 марта в Брянскую область с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. Под атакой диверсантов оказались два села — Любечане и Сушаны. По официальным данным, погибли два мирных жителя, передает НСН.
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