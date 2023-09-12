Mash: Рейс Сочи-Омск сел в поле под Новосибирском из-за низкого остатка топлива
Самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» сел в поле под Новосибирском из-за критически низкого остатка топлива. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, экипаж рейса Сочи-Омск на подлете к пункту назначения сообщил о неисправности гидравлической системы шасси. Самолету запретили посадку в Омске, так как сломанный борт мог на сутки парализовать работу аэропорта с единственной взлетно-посадочной полосой. Рейс направили в Новосибирск, куда он не смог долететь.
«Из-за выпущенных шасси образовался повышенный расход топлива по причине возросшего аэродинамического сопротивления. А поднять их возможности не было, система отказала», — пишет Mash.
Ранее стало известно, что летевший в Омск борт «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги и совершил экстренную посадку близ населенного пункта Каменка под Новосибирском, напоминает Ura.ru. Никто не пострадал, отмечает «Свободная пресса». Следственный комитет РФ возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru