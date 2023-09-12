Mash: Рейс Сочи-Омск сел в поле под Новосибирском из-за низкого остатка топлива

Самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» сел в поле под Новосибирском из-за критически низкого остатка топлива. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Протечка и возгорание: Пассажирский самолет сел в поле в Новосибирской области

По данным СМИ, экипаж рейса Сочи-Омск на подлете к пункту назначения сообщил о неисправности гидравлической системы шасси. Самолету запретили посадку в Омске, так как сломанный борт мог на сутки парализовать работу аэропорта с единственной взлетно-посадочной полосой. Рейс направили в Новосибирск, куда он не смог долететь.

«Из-за выпущенных шасси образовался повышенный расход топлива по причине возросшего аэродинамического сопротивления. А поднять их возможности не было, система отказала», — пишет Mash.

Ранее стало известно, что летевший в Омск борт «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги и совершил экстренную посадку близ населенного пункта Каменка под Новосибирском, напоминает Ura.ru. Никто не пострадал, отмечает «Свободная пресса». Следственный комитет РФ возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ОмскЭкстренная ПосадкаСамолетыНовосибирская Область

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