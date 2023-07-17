Mash: Крымский мост могли атаковать водные дроны-беспилотники

По данным СМИ, в районе ЧП были обнаружены обломки водных мотоциклов.

«Именно их ВСУ обучились модернизировать в БПЛА со взрывчаткой. Они идут к цели практически под водой, выглядывая на поверхность лишь на несколько сантиметров», — отмечает издание.

Также известно, что в момент происшествия над Черным морем летал американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Подробности инцидента не уточнялись. По данным Минтранса, повреждено дорожное полотно на пролетах моста. При этом конструкции пролетов остаются на своих опорах, пишет «Свободная пресса». Движение на переправе приостановлено.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате ЧП погибли два человека — семейная пара из Новооскольского округа региона, пострадала их несовершеннолетняя дочь, отмечает телеканал 360. Ребенок получил ранения средней тяжести и находится под присмотром медиков.

