Иран отверг обвинения в передаче России беспилотников
Постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Амир Саид Иравани прокомментировал заявления украинских властей о том, что Тегеран поставляет Москве беспилотники.
Дипломат назвал подобные утверждения ложными. Обвинения в адрес Ирана ничем не доказаны, подчеркнул он.
«Мы однозначно отвергаем безосновательные обвинения, озвученные Украиной», - сказал представитель исламской республики.
Газета The Washington Post ранее сообщила, что Иран может поставить России дроны-камикадзе типа Shahed и баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar. Издание ссылалось на анонимные источники.
По данным журналистов The Wall Street Journal, США в июне возобновили тайные переговоры с Ираном. По информации издания, Вашингтон намерен добиться освобождения своих заключенных и сдержать развитие ядерной программы Тегерана, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru