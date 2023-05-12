Марочко: Луганск атаковали ракетами с дальностью 150 км
Украинская армия впервые использовала при обстреле Луганска ракеты с дальностью 150 километров. Об этом в беседе с ТАСС заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Данные боеприпасы, скорее всего, ракетного типа, должны иметь дальность полета 150 км», - отметил военный.
Официального подтверждения данной информации пока нет.
Вечером 12 мая в Луганске прогремело два взрыва. Сообщается, что местные жители слышали звук ракеты.
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своем Telegram-канале написал, что ВСУ могли использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow, передает «Радиоточка НСН».
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