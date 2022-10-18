«Маразм». Сенатор оценил обвинения России во взрывах на «Северных потоках»

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что ни один нормальный человек не поверит в то, что к взрывам на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» причастна Россия, сообщает NEWS.ru.

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Комментируя итоги расследования немецких следователей он назвал выводы официальных лиц в ФРГ «обыкновенным маразмом».

«Россия сама построила газопроводы, сама их уничтожила, потеряла газ, который был закачан, и потеряла возможность прокачивать через эти трубопроводы газ в Европу. Скажите, любой нормальный человек может в это поверить? Да никогда!» - подчеркнул сенатор.

Джабаров добавил, что, по его мнению, подобные выводы немцев заставляют делать американцы.

Ранее в полиции Дании по результатам расследования заявили, что ущерб на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» был вызван мощными взрывами, сообщает RT.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ГазопроводСеверный ПотокСеверный Поток-2Владимир Джабаров
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