«Маразм». Сенатор оценил обвинения России во взрывах на «Северных потоках»

Комментируя итоги расследования немецких следователей он назвал выводы официальных лиц в ФРГ «обыкновенным маразмом».

«Россия сама построила газопроводы, сама их уничтожила, потеряла газ, который был закачан, и потеряла возможность прокачивать через эти трубопроводы газ в Европу. Скажите, любой нормальный человек может в это поверить? Да никогда!» - подчеркнул сенатор.

Джабаров добавил, что, по его мнению, подобные выводы немцев заставляют делать американцы.

Ранее в полиции Дании по результатам расследования заявили, что ущерб на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» был вызван мощными взрывами, сообщает RT.

