«Маразм». Сенатор оценил обвинения России во взрывах на «Северных потоках»
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что ни один нормальный человек не поверит в то, что к взрывам на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» причастна Россия, сообщает NEWS.ru.
Комментируя итоги расследования немецких следователей он назвал выводы официальных лиц в ФРГ «обыкновенным маразмом».
«Россия сама построила газопроводы, сама их уничтожила, потеряла газ, который был закачан, и потеряла возможность прокачивать через эти трубопроводы газ в Европу. Скажите, любой нормальный человек может в это поверить? Да никогда!» - подчеркнул сенатор.
Джабаров добавил, что, по его мнению, подобные выводы немцев заставляют делать американцы.
Ранее в полиции Дании по результатам расследования заявили, что ущерб на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» был вызван мощными взрывами, сообщает RT.
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