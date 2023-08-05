Маломерное судно перевернулось в Лахденпохском районе Карелии
Маломерное судно перевернулось в Лахденпохском районе Карелии, по предварительной информации 10 человек пострадали. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что судно перевернулось в районе поселка Тиурула. По словам Охлопкова, на место уже выехали бригады скорой помощи и сотрудники центра медицины катастроф.
Ранее сообщалось, что в Чувашии спасли четверых детей с перевернувшегося на Волге моторного катера «Ритм». Отмечалось, что их госпитализировали в больницу в Чебоксарах в состоянии средней степени тяжести, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru