Маломерное судно перевернулось в Лахденпохском районе Карелии

Он отметил, что судно перевернулось в районе поселка Тиурула. По словам Охлопкова, на место уже выехали бригады скорой помощи и сотрудники центра медицины катастроф.

Ранее сообщалось, что в Чувашии спасли четверых детей с перевернувшегося на Волге моторного катера «Ритм». Отмечалось, что их госпитализировали в больницу в Чебоксарах в состоянии средней степени тяжести, сообщает «Радиоточка НСН».

