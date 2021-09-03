Минпросвещения и Банк России создали курс финансовой грамотности для школ

Как отметил министр, элементы финансовой грамотности содержатся в новом курсе обществознания. Однако ведомство планирует ввести отдельный внеучебный курс.

«Мы его сегодня уже с Центробанком разработали и постепенно будем вводить в школы. Этот курс будет по выбору для тех, кто интересуется направлением», — цитирует Кравцова РИА Новости.

По словам министра, школьные учителя пройдут обучение для нового курса. Кроме того, соответствующие дисциплины начнут преподавать будущим специалистам в педагогических вузах.

