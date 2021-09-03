Минпросвещения и Банк России создали курс финансовой грамотности для школ
Министерство просвещения России и Центробанк разработали курс финансовой грамотности, который постепенно будут вводить в школах страны в качестве дополнительных занятий. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе лекции на марафоне «Новое знание».
Как отметил министр, элементы финансовой грамотности содержатся в новом курсе обществознания. Однако ведомство планирует ввести отдельный внеучебный курс.
«Мы его сегодня уже с Центробанком разработали и постепенно будем вводить в школы. Этот курс будет по выбору для тех, кто интересуется направлением», — цитирует Кравцова РИА Новости.
По словам министра, школьные учителя пройдут обучение для нового курса. Кроме того, соответствующие дисциплины начнут преподавать будущим специалистам в педагогических вузах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 856 / сут.
Умерли
186 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 690 / сут.
- Минпросвещения и Банк России создали курс финансовой грамотности для школ
- Лавров рассказал о своем главном страхе
- Пловец Жданов выиграл третье золото Паралимпиады в Токио
- Путин заявил о гуманитарной катастрофе в Афганистане после ухода США
- В «Талибане» назвали Китай главным партнером движения
- Роспотребнадзор предупредил об опасности распространения чумы из-за сусликов
- Фернандес и Ионов не сыграют за сборную РФ против Кипра
- Путин: Жалко отпускать Лаврова и Шойгу в Госдуму
- В России выявили 18 856 случаев коронавируса за сутки
- «Чем раньше, тем лучше»: Путин настроен на полное восстановление отношений с Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru