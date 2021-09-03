Минпросвещения и Банк России создали курс финансовой грамотности для школ

Министерство просвещения России и Центробанк разработали курс финансовой грамотности, который постепенно будут вводить в школах страны в качестве дополнительных занятий. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе лекции на марафоне «Новое знание».

СМИ: уроки финансовой грамотности для школьников станут обязательными

Как отметил министр, элементы финансовой грамотности содержатся в новом курсе обществознания. Однако ведомство планирует ввести отдельный внеучебный курс.

«Мы его сегодня уже с Центробанком разработали и постепенно будем вводить в школы. Этот курс будет по выбору для тех, кто интересуется направлением», — цитирует Кравцова РИА Новости.

По словам министра, школьные учителя пройдут обучение для нового курса. Кроме того, соответствующие дисциплины начнут преподавать будущим специалистам в педагогических вузах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФинансыШколыЦентробанкМинпросвет
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