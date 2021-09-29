СМИ: вице-президента «Сбербанка» обвинили в хищении крупной суммы денег

Вице-президент «Сбербанка» Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Собеседники агентства рассказали, что на рабочем месте и по месту жительства Раковой были проведены следственные действия, также правоохранители намерены проверить контракты на сумму более 150 миллионов рублей, которые были заключены при её участии.

Ранее глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что эксперты кредитной организации не исключают падение доходов россиян на 14% к 2035 году.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:Уголовное ДелоХищениеКражаСбербанк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры