Макрон подтвердил гибель французского журналиста в Донбассе

Президент Франции Эммануэль Макрон в своих соцсетях подтвердил гибель французского журналиста в Луганской народной республике.

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По его словам, Фредерик Леклерк-Имхофф, аккредитованный от телеканала BFMTV, находился в автобусе с гуманитарной помощью и «был смертельно ранен вместе с мирными жителями, вынужденными спасаться бегством».

«Леклерк-Имхофф находился на Украине, чтобы показать реальность боевых действий», — отметил Макрон, выразив соболезнования родственникам и коллегам журналиста.

Ранее о гибели Леклерка-Имхоффа под Северодонецком сообщил Telegram-канал «Mash».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассГибельЖурналистыФранцияЭммануэль Макрон
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