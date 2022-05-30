Макрон подтвердил гибель французского журналиста в Донбассе

По его словам, Фредерик Леклерк-Имхофф, аккредитованный от телеканала BFMTV, находился в автобусе с гуманитарной помощью и «был смертельно ранен вместе с мирными жителями, вынужденными спасаться бегством».

«Леклерк-Имхофф находился на Украине, чтобы показать реальность боевых действий», — отметил Макрон, выразив соболезнования родственникам и коллегам журналиста.

Ранее о гибели Леклерка-Имхоффа под Северодонецком сообщил Telegram-канал «Mash».

