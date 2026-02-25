Дональд Трамп примерил Олимпийскую золотую медаль

В ходе приёма сборной США по хоккею, впервые за 46 лет выигравшей золотые олимпийские медали, он согласился сфотографироваться с наградой одного из спортсменов.

«Только возвращать не буду!» — пошутил американский лидер под хохот хоккеистов.

Ранее на Олимпиаде-2026 в Италии сборная США впервые с 1980 года завоевала «золото», обыграв в финале канадцев со счётом 2:1 в овертайме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».