МАК: При приземлении SSJ трижды коснулся полосы
Самолёт SSJ-100, потерпевший крушение в Шереметьеве 5 мая, в момент приземления совершил три касания о взлётно-посадочную полосу, говорится в предварительном отчёте Межгосударственного авиационного комитета.
Как сообщает RT, третье приземление произошло в 15:30:05 и основные стойки шасси к этому моменту уже были частично разрушены.
Самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 рейса Москва - Мурманск потерпел аварию 5 мая – при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево он загорелся. Погиб 41 человек из 78-и, которые находились на борту, девять пострадавших были госпитализированы.
Ранее заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник в эфире НСН предположил, что расследование МАК будет ангажированным и причиной трагедии снова "назначат" человеческий фактор.
«Люди не хотят летать на «Суперджете». Сдают билеты, 50 рейсов уже отменили. Власти, которые затратили деньги, и конструкторские бюро, и заводы естественно хотят успокоить общественное мнение. Представьте, сколько предприятий задействованы в «Суперджете» – он собирается из деталей, это агрегаты, которые стоят миллионы. Сам самолет стоит 33-34 млн долларов в зависимости от начинки. И если 200 машин сейчас встанут – это неразумно. Поэтому МАКу нужно выдать, что это, мол, ошибка экипажа, пилоты не справились, случайные люди в авиации, попали в училище на чужое место, убили пассажиров, разломали исправный самолет. Самолет и в самом деле хороший – он летал, двигатели работали, управление работало. От первого удара о землю он не развалился, развалился только от четвертого. Нормальный самолет, можно летать. Но то, что сейчас будет делать МАК, – это просто заказ. Летчиков по полной программе обгадят», - заявил НСН Юрий Сытник.
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