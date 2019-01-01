МАК: При приземлении SSJ трижды коснулся полосы

Ранее заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник в эфире НСН предположил, что расследование МАК будет ангажированным и причиной трагедии снова "назначат" человеческий фактор.

«Люди не хотят летать на «Суперджете». Сдают билеты, 50 рейсов уже отменили. Власти, которые затратили деньги, и конструкторские бюро, и заводы естественно хотят успокоить общественное мнение. Представьте, сколько предприятий задействованы в «Суперджете» – он собирается из деталей, это агрегаты, которые стоят миллионы. Сам самолет стоит 33-34 млн долларов в зависимости от начинки. И если 200 машин сейчас встанут – это неразумно. Поэтому МАКу нужно выдать, что это, мол, ошибка экипажа, пилоты не справились, случайные люди в авиации, попали в училище на чужое место, убили пассажиров, разломали исправный самолет. Самолет и в самом деле хороший – он летал, двигатели работали, управление работало. От первого удара о землю он не развалился, развалился только от четвертого. Нормальный самолет, можно летать. Но то, что сейчас будет делать МАК, – это просто заказ. Летчиков по полной программе обгадят», - заявил НСН Юрий Сытник.



