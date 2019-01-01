Эксперт: МЧС пытается снять с себя ответственность за трагедию в Шереметьеве
Бывший специалист Международной организации гражданской авиации в эфире НСН раскритиковал информацию представителей МЧС о том, что на территорию аэропорта не пустили дополнительные спасательные расчеты.
Дополнительные расчеты спасателей не сразу пустили в аэропорт Шереметьево после катастрофы SSJ100 компании «Аэрофлот», потому что была «закрыта полоса», заявил замминистра МЧС Павел Барышев. Он подчеркнул, что часть поисково-спасательных подразделений в Шереметьево была уже во время катастрофы, пишет РИА Новости.
Бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО), адвокат Павел Герасимов в эфире НСН назвал эту информацию несоответствующей действительности.
«Во-первых, в стенограммах переговоров во время спасательных действий нет данных о том, что была закрыта полоса. Во-вторых, вдоль полосы на всех кромках есть специальные точки стоянки аварийно-спасательных служб. В-третьих, есть специальная дорожка, которая идет вдоль полосы для перемещения аварийно-спасательных служб и технических служб аэропорта. Она размечена, имеет ширину 6 метров, по ней машины свободно перемещаются при рабочей полосе. И самый важный момент – по законодательству спасательные службы при возникновении возгорания и экстренной посадки, которые происходят в аэропорту, должны продолжать следование за воздушным судном без команды до тех пор, пока они не пересекают контрольную точку. То есть для них закрыть полосу невозможно. Естественно, они не могли проследовать по следам горящего керосина, но тут уже командир каждого пожарного расчета самостоятельно объезжает все возникшие перед ним препятствия», - объяснил он.
Собеседник НСН рассказал, что аварийно-спасательные службы уже должны были стоять на исходных позициях, если бы получили сигнал об аварийном возвращении воздушного судна.
«Нельзя аварийно-спасательным службам сказать, чтобы они оставались в депо, так как полоса закрыта. Альтернативные маршруты есть на случай любых закрытых секторов. Все аварийно-спасательные расчеты в необходимом количестве при сигнале об аварийном возвращении воздушного судна должны стоять у каждой кромки на исходных позициях. Но проблема в том, что их там не было. Может быть, потому что не было команды, что возвращается судно в аварийном состоянии? Команда на выдвижение поступила уже после того, как языки пламени были открыто видны. МЧС несет непосредственную ответственность за все это дело, в том числе и уголовную. Они подобными заявлениями хотят снять с себя ответственность», - заявил эксперт.
Катастрофа Sukhoi Superjet 100 произошла 5 мая. Лайнер следовал из Москвы в Мурманск. Через некоторое время после взлета экипаж экстренно вернулся в столичный аэропорт. При жесткой посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели, огонь перекинулся на хвостовую часть. Погиб 41 человек. Спастись удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа. Возбуждено уголовное дело. Среди возможных причин крушения — техническая неисправность, низкая квалификация экипажа и плохие погодные условия. В Межгосударственном авиационном комитете сообщили, что предварительный отчет о катастрофе опубликуют «в ближайшее время».
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