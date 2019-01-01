Эксперт: МЧС пытается снять с себя ответственность за трагедию в Шереметьеве

Дополнительные расчеты спасателей не сразу пустили в аэропорт Шереметьево после катастрофы SSJ100 компании «Аэрофлот», потому что была «закрыта полоса», заявил замминистра МЧС Павел Барышев. Он подчеркнул, что часть поисково-спасательных подразделений в Шереметьево была уже во время катастрофы, пишет РИА Новости.

Бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО), адвокат Павел Герасимов в эфире НСН назвал эту информацию несоответствующей действительности.

«Во-первых, в стенограммах переговоров во время спасательных действий нет данных о том, что была закрыта полоса. Во-вторых, вдоль полосы на всех кромках есть специальные точки стоянки аварийно-спасательных служб. В-третьих, есть специальная дорожка, которая идет вдоль полосы для перемещения аварийно-спасательных служб и технических служб аэропорта. Она размечена, имеет ширину 6 метров, по ней машины свободно перемещаются при рабочей полосе. И самый важный момент – по законодательству спасательные службы при возникновении возгорания и экстренной посадки, которые происходят в аэропорту, должны продолжать следование за воздушным судном без команды до тех пор, пока они не пересекают контрольную точку. То есть для них закрыть полосу невозможно. Естественно, они не могли проследовать по следам горящего керосина, но тут уже командир каждого пожарного расчета самостоятельно объезжает все возникшие перед ним препятствия», - объяснил он.