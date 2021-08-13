Магнитуда землетрясения в Кузбассе составила 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Прокопьевском районе Кемеровской области, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1

Колебание земной коры было зафиксировано в 03:41 по местному времени под селом Большая Талда, где располагаются несколько крупных угледобывающих предприятий.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Ранее сообщалось, что магнитуда подземного толчка составила 5,0.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗемлетрясениеКемеровская Область
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