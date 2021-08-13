Магнитуда землетрясения в Кузбассе составила 5,4
13 августа 202106:03
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Прокопьевском районе Кемеровской области, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Колебание земной коры было зафиксировано в 03:41 по местному времени под селом Большая Талда, где располагаются несколько крупных угледобывающих предприятий.
О жертвах и разрушениях не сообщается.
Ранее сообщалось, что магнитуда подземного толчка составила 5,0.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru