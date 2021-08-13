Магнитуда землетрясения в Кузбассе составила 5,4

Колебание земной коры было зафиксировано в 03:41 по местному времени под селом Большая Талда, где располагаются несколько крупных угледобывающих предприятий.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Ранее сообщалось, что магнитуда подземного толчка составила 5,0.

