В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 5,0

Геологическая служба США (USGS) зафиксировала землетрясение магнитудой 5,0 в Кемеровской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что природное явление произошло недалеко от города Кемерово 20.41 по времени UTC (23.41 мск).



Эпицентр находился в 125 км к северо-западу от Кемерово, в 36 км от поселка Инского.

Очаг располагался на глубине 14,8 км.



