В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 5,0

Геологическая служба США (USGS) зафиксировала землетрясение магнитудой 5,0 в Кемеровской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что природное явление произошло недалеко от города Кемерово 20.41 по времени UTC (23.41 мск).

Эпицентр находился в 125 км к северо-западу от Кемерово, в 36 км от поселка Инского.

Очаг располагался на глубине 14,8 км.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Кемеровская ОбластьЗемлетрясение
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