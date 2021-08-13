В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 5,0
13 августа 202100:59
Геологическая служба США (USGS) зафиксировала землетрясение магнитудой 5,0 в Кемеровской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что природное явление произошло недалеко от города Кемерово 20.41 по времени UTC (23.41 мск).
Эпицентр находился в 125 км к северо-западу от Кемерово, в 36 км от поселка Инского.
Очаг располагался на глубине 14,8 км.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru