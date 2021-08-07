У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в Эгейском море у побережья Греции. Об этом сообщает Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 01:39 UTC (4:39 мск), их эпицентр располагался на юго-востоке Эгейского моря близ островов Додеканес, в 68,3 км юго-западнее города Кос. Очаг землетрясения находился на глубине 10,7 км.

Данных об угрозе цунами, жертвах и разрушениях не поступало.

