У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1
7 августа 202107:38
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в Эгейском море у побережья Греции. Об этом сообщает Геологическая служба США.
По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 01:39 UTC (4:39 мск), их эпицентр располагался на юго-востоке Эгейского моря близ островов Додеканес, в 68,3 км юго-западнее города Кос. Очаг землетрясения находился на глубине 10,7 км.
Данных об угрозе цунами, жертвах и разрушениях не поступало.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru