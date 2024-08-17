МАГАТЭ заявило об ухудшении ядерной безопасностью на ЗАЭС после очередной атаки дрона

В МАГАТЭ также уточнили, что беспилотник рухнул неподалеку от пруда-охладителя и линии электропередачи «Днепровская».

Уточняется, что военная активность в районе ЗАЭС не снижается.

Ранее беспилотник ВСУ сбросил заряд на дорогу, проходящую вдоль энергоблоков Запорожской АЭС, напоминает «Радиоточка НСН».