МАГАТЭ заявило об ухудшении ядерной безопасностью на ЗАЭС после очередной атаки дрона

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС после очередной атаки украинского дрона.

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В МАГАТЭ также уточнили, что беспилотник рухнул неподалеку от пруда-охладителя и линии электропередачи «Днепровская».

Уточняется, что военная активность в районе ЗАЭС не снижается.

Ранее беспилотник ВСУ сбросил заряд на дорогу, проходящую вдоль энергоблоков Запорожской АЭС, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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