МАГАТЭ заявило об ухудшении ядерной безопасностью на ЗАЭС после очередной атаки дрона
17 августа 202421:16
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС после очередной атаки украинского дрона.
В МАГАТЭ также уточнили, что беспилотник рухнул неподалеку от пруда-охладителя и линии электропередачи «Днепровская».
Уточняется, что военная активность в районе ЗАЭС не снижается.
Ранее беспилотник ВСУ сбросил заряд на дорогу, проходящую вдоль энергоблоков Запорожской АЭС, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru