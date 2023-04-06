Лукашенко заявил о задержании проникшего на территорию Белоруссии террориста

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что силовики задержали террориста, проникшего на территорию республики.

По его словам, операцию проводили сотрудники белорусского КГБ и ФСБ РФ.

Новость дополняется...

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ТеррористыЗадержаниеАлександр ЛукашенкоБелоруссия

Горячие новости

Все новости

партнеры