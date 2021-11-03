Губернатор подтвердил гибель всех людей из упавшего под Иркутском Ан-12

Все, кто находился на борту грузового Ан-12, разбившегося под Иркутском, погибли, сообщил губернатор области Игорь Кобзев, находящийся на месте ЧП. Он не назвал точное число людей, однако ранее белорусская авиакомпания «Гродно», которой принадлежит самолёт, сообщила, что на борту было семь человек.

Ан-12 пропал с радаров в 14:45 по московскому времени при заходе на посадку примерно в семи километрах от областного центра, отмечает RT. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения.

Для идентификации тел погибших будет назначена экспертиза ДНК. Пока известно об обнаружении останков пяти тел.

