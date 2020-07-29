Лукашенко назвал задержание россиян в Белоруссии «чрезвычайным происшествием»
Во время совещания с членами Совета безопасности, которое Александр Лукашенко созвал после задержания российских граждан под Минском, президент Белоруссии поручил немедленно обратиться к Москве за разъяснениями в связи с этой ситуацией.
«Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь»,— цитирует белорусского лидера агентство БелТА.
При этом Лукашенко добавил, что Белоруссии «нет никаких целей опорочить близкую страну», подчеркивает Ura.ru.
Напомним, ранее агентство БелТА сообщило, что в ночь на 29 июля под Минском были задержаны 32 «боевика иностранной частной военной компании». Ими оказались граждане России из ЧВК «Вагнер». Еще один боевик — на юге страны.
При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».
Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа,
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru