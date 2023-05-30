Люди погибли из-за украинского обстрела Белгородской области
В результате украинского обстрела Белгородской области есть погибшие и раненные, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня вооруженные силы Украины обстреляли пункт временного размещения жителей отселённых сельских муниципальных образований Шебекинского округа. Погибли и ранены люди, поэтому отменил прямой эфир. Я надеюсь, что все жители поймут меня. Выехал на место. Подробности сообщу позже», - сказал глава региона.
Накануне Гладков сообщал, что беспилотные летательные аппараты с украинской стороны не позволили восстановить подачу электричества 2,5 тыс. абонентам в Белгородской области.
До этого губернатор предложил защитить регион от обстрелов присоединением к России Харьковской области Украины. Председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что планировать взятие Харьковской области можно будет ещё не скоро.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США потребовали от Приштины вывести косовскую полицию с севера края
- Медведев проиграл 172-й ракетке мира и вылетел в первом раунде «Ролан Гарроса»
- ЕС ввел санкции против четырех граждан Молдавии и одного россиянина
- Кабмин отверг законопроект об обращении к чиновникам через соцсети
- В «ГЛОНАСС» заявили о готовности оперативно запустить мониторинг дронов
- До 15 выросло число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове
- Люди погибли из-за украинского обстрела Белгородской области
- СМИ: Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов находится в реанимации
- Экс-помощница Байдена хочет получить гражданство РФ
- МВФ и Украина договорились о транше на 900 миллионов долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru