Люди погибли из-за украинского обстрела Белгородской области

«Сегодня вооруженные силы Украины обстреляли пункт временного размещения жителей отселённых сельских муниципальных образований Шебекинского округа. Погибли и ранены люди, поэтому отменил прямой эфир. Я надеюсь, что все жители поймут меня. Выехал на место. Подробности сообщу позже», - сказал глава региона.

Накануне Гладков сообщал, что беспилотные летательные аппараты с украинской стороны не позволили восстановить подачу электричества 2,5 тыс. абонентам в Белгородской области.

До этого губернатор предложил защитить регион от обстрелов присоединением к России Харьковской области Украины. Председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что планировать взятие Харьковской области можно будет ещё не скоро.

