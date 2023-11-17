Людей под завалами обрушившегося в Астрахани дома нет
Под завалами обрушившейся части многоэтажного дома в Астрахани людей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, все проживающие в пострадавшем доме установлены, пропавших в списках не значится.
ЧП в Астрахани произошло в четверг, 16 ноября, вечером. Погиб один человек. после обрушения двух подъездов из пятиэтажного здания были эвакуированы более 200 жильцов. СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности). По версии ведомства, причиной обрушения мог стать ремонт в одной из квартир, в результате которого могли быть повреждены несущие стены. Разбор заалов продолжается.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин пообещал людям финансовую помощь и временное жилье из маневренного фонда. Власти ввели в городе региональный режим ЧС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru