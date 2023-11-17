После частичного обрушения жилого дома в Астрахани заведено уголовное дело

Оно расследуется по уголовной стать «Причинение смерти и уничтожение имущества по неосторожности». По предварительной информации, в одной из квартир неизвестные делали ремонт и повредили несущие конструкции. Из-под завалов извлекли тело женщины 1939 года рождения.

В настоящее время на месте обрушения дома ведутся поиски жильцов двух квартир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

