После частичного обрушения жилого дома в Астрахани заведено уголовное дело

В Астрахани после частичного обрушения жилого дома следователи завели уголовное дело, сообщает в Telegram пресс-служба управления СК по области.

СК: дом в Астрахани мог обрушиться из-за ремонта в квартире

Оно расследуется по уголовной стать «Причинение смерти и уничтожение имущества по неосторожности». По предварительной информации, в одной из квартир неизвестные делали ремонт и повредили несущие конструкции. Из-под завалов извлекли тело женщины 1939 года рождения.

В настоящее время на месте обрушения дома ведутся поиски жильцов двух квартир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина
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