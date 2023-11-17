После частичного обрушения жилого дома в Астрахани заведено уголовное дело
17 ноября 202306:22
В Астрахани после частичного обрушения жилого дома следователи завели уголовное дело, сообщает в Telegram пресс-служба управления СК по области.
Оно расследуется по уголовной стать «Причинение смерти и уничтожение имущества по неосторожности». По предварительной информации, в одной из квартир неизвестные делали ремонт и повредили несущие конструкции. Из-под завалов извлекли тело женщины 1939 года рождения.
В настоящее время на месте обрушения дома ведутся поиски жильцов двух квартир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru