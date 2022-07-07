Люберецкий суд арестовал проректора Российской таможенной академии

Люберецкий городской суд Московской области в четверг по ходатайству следователя арестовал проректора Российской таможенной академии Залима Кеферова.

По данным следствия, проректор с помощью курсантов создал целую сеть по распространению запрещенных веществ. Ему было предъявлено обвинение по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

В служебном кабинете Зефирова оперативники изъяли несколько килограммов наркотических веществ.

Как отмечается, в рамках этого дела удалось пресечь деятельность крупной нарколаборатории, организатор и пособники задержаны, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России.

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«В результате работы оперативных сотрудников удалось установить место производства запрещенных веществ, где обвиняемый приобретал наркотики. Таким образом в ходе операции пресечена деятельность крупной нарколаборатории», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что проректора Российской таможенной академии подозревают в сбыте наркотиков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СледствиеНаркотикиСудАрест
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