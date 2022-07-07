Американская баскетболистка Грайнер признала вину в контрабанде наркотиков
Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Бриттни Грайнер признала вину в контрабанде наркотиков, сообщает РИА Новости.
Спортсменка была задержана в феврале в Шереметьево, где у нее нашли гашишное масло.
«Мисс Грайнер заявляет, что признает вину. У нее не было умысла на провоз багажа с наркотиками, не было умысла на преступление, так как она собиралась впопыхах», - сказал переводчик в Химкинском горсуде, где проходит процесс над Грайнер.
После этого заседание суда было отложено на 14 июля.
Грайнер с 2015 года является игроком российского клуба УГМК из Екатеринбурга. Уже несколько месяцев она находится под стражей. Баскетболистка, которой грозит в РФ от 5 до 10 лет лишения свободы, написала письмо президенту США Джо Байдену. В Белом доме ответили, что Байден «работает над скорейшим освобождением Бриттни» и направит ей ответное письмо.
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