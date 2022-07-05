Проректора Российской таможенной академии подозревают в сбыте наркотиков

Проректора Российской таможенной академии Залима Керефова подозревают в сбыте наркотиков в вовлечением курсантов. Об этом сообщает «Интерфакс».

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В связи с этим было возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков в крупном размере.

Отмечается, что Керефов 5 июля был задержан в рабочем кабинете. В ходе обыска было обнаружено несколько килограммов наркотических средств.

По данным источников, Керефов организовал сеть по торговле запретными веществами, в которую были вовлечены курсанты.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Биятов
ТЕГИ:Наркотики
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