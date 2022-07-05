Проректора Российской таможенной академии подозревают в сбыте наркотиков

В связи с этим было возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков в крупном размере.

Отмечается, что Керефов 5 июля был задержан в рабочем кабинете. В ходе обыска было обнаружено несколько килограммов наркотических средств.

По данным источников, Керефов организовал сеть по торговле запретными веществами, в которую были вовлечены курсанты.

