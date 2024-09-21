Локальный режим ЧС объявлен в Тихорецком районе Кубани

Локальный режим ЧС ввели в Тихорецком районе Краснодарского края, заявил глава муниципалитета Анатолий Перепелин.

Пожар в Тихорецке и эвакуация на ж/д: ВСУ атаковали Кубань и Тверскую область

Людей из пунктов временного размещения перевезли в гостиницы: 62 человека в Тихорецком районе и 39 — в Выселковском. В гостиницах организованы психологическая и медицинская помощь, а также горячее питание, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Экстренные и специальные службы продолжают работу в Тихорецком районе.

Ранее Кондратьев заявил, что из-за падения обломков одного из беспилотников в населенном пункте возник пожар, который перекинулся на взрывоопасные предметы, после чего началась детонация. Первые сообщения о возгорании появились примерно в 04:00 часа утра, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кондратьев также рассказал, что в связи со сложившейся ситуацией было принято решение об эвакуации жителей поселка, расположенного рядом с местом возгорания.

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ФОТО: Telegram-канал губернатора Кубани Вениамина Кондратьева
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