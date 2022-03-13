ЛНР: На месте массового расстрела в Попасной могут быть выжившие

«Но факт остается фактом. Сейчас линия передовой от этого места сдвинулась буквально на сотню-другую метров, поэтому допуск к этому месту ограничен. <…> Это не захоронения, это по факту расстрелянные тела, по информации наших подразделений, там есть еще выжившие», — пояснил Филипоненко.

По данным представителя Народной милиции ЛНР, там дислоцировалась 57-я бригада украинских силовиков, в которой в основном служили жители западных районов Украины.

«Но, учитывая ситуацию и расстрелянных мирных жителей, я так понимаю, этим боевикам есть что скрывать», — заключил Филипоненко.

Ранее сообщалось, что в ходе наступления на Попаснянском направлении силовики ЛНР наткнулись на места массового убийства мирных жителей в районе железной дороги.

