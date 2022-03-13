ЛНР: На месте массового расстрела в Попасной могут быть выжившие

На месте массового расстрела жителей Попасной украинскими военными могут оказаться выжившие. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко, сообщает РИА Новости.

Места массового убийства жителей обнаружили силовики ЛНР около Попаснянской железной дороги

«Но факт остается фактом. Сейчас линия передовой от этого места сдвинулась буквально на сотню-другую метров, поэтому допуск к этому месту ограничен. <…> Это не захоронения, это по факту расстрелянные тела, по информации наших подразделений, там есть еще выжившие», — пояснил Филипоненко.

По данным представителя Народной милиции ЛНР, там дислоцировалась 57-я бригада украинских силовиков, в которой в основном служили жители западных районов Украины.

«Но, учитывая ситуацию и расстрелянных мирных жителей, я так понимаю, этим боевикам есть что скрывать», — заключил Филипоненко.

Ранее сообщалось, что в ходе наступления на Попаснянском направлении силовики ЛНР наткнулись на места массового убийства мирных жителей в районе железной дороги.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Аверин
ТЕГИ:УкраинаПогибшиеЛНР
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