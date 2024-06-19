Лисняк: ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Харьковскую область

Украинская сторона ведет обстрел кассетными боеприпасами населенных пунктов в Харьковской области, заявил замглавы ВГА региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

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По его словам, в результате недавнего украинского обстрела села Глубокое в Харьковской области погибли свыше 20 мирных граждан.

Ранее беспилотник ВСУ сбросил боеприпас в Грайвороне Белгородской области, пострадал местный житель, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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