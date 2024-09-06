Лисняк: Киев перебросил более 500 наемников в Курскую область
6 сентября 202401:34
Вооруженные силы Украины перебросили в Курскую область сотни иностранных наемников, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгения Лисняка.
«Речь идет о более 500 наемниках, преимущественно французской национальности.
Ранее Минобороны РФ заявило об ударах по семи бригадам ВСУ на курском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru