Лисняк: Киев перебросил более 500 наемников в Курскую область

Вооруженные силы Украины перебросили в Курскую область сотни иностранных наемников, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгения Лисняка.

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«Речь идет о более 500 наемниках, преимущественно французской национальности.

Ранее Минобороны РФ заявило об ударах по семи бригадам ВСУ на курском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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