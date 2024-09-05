Под Курском уничтожили штурмовую группу ВСУ
Военные 810-й бригады Черноморского флота РФ уничтожили группу украинских штурмовиков в районе Александровки в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя российского силового ведомства.
«Группа штурмовиков из 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Александровка... попала в засаду, организованную морпехами 810 бригады ЧФ РФ, и была полностью уничтожена», — рассказал собеседник агентства.
Источник добавил, что в составе ликвидированной группы было как минимум пять бойцов.
Ранее бойцы 810-й бригады уничтожили в Курской области группу из трех украинских разведчиков-диверсантов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru