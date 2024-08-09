Липецк подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ

Липецк подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов Украины, сообщил в Telegram губернатор Игорь Артамонов.

Над Белгородской и Курской областями сбили 16 беспилотников ВСУ

По его словам, работают силы ПВО. Глава региона призвал не подходить к окнам и укрыться в безопасном месте.

Позже стало известно, что объект энергетической инфраструктуры поврежден в Липецкой области при падении беспилотника, есть нарушения электроснабжения.

Также минувшей ночью ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над Брянской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:УкраинаВСУБеспилотники

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