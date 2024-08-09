Липецк подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ
9 августа 202405:01
Липецк подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов Украины, сообщил в Telegram губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, работают силы ПВО. Глава региона призвал не подходить к окнам и укрыться в безопасном месте.
Позже стало известно, что объект энергетической инфраструктуры поврежден в Липецкой области при падении беспилотника, есть нарушения электроснабжения.
Также минувшей ночью ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над Брянской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru