Над Белгородской и Курской областями сбили 16 беспилотников ВСУ

Шестнадцать украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки... на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Дежурные средства ПВО сбили 14 украинских дронов над Белгородской областью и два БПЛА – над Курской.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что над регионом уничтожили шесть беспилотников и пять ракет, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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