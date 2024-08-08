Над Белгородской и Курской областями сбили 16 беспилотников ВСУ
8 августа 202408:18
Шестнадцать украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки... на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
Дежурные средства ПВО сбили 14 украинских дронов над Белгородской областью и два БПЛА – над Курской.
Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что над регионом уничтожили шесть беспилотников и пять ракет, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru