Ликвидированы и задержаны. В Игушетии предотвратили готовящиеся теракты
В Ингушетии ликвидированы два боевика, которые готовили теракты в республике. Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета, пишет РБК.
Контртеррористическая операция НАК была организована в Назрани и в селе Сагопша Малгобекского района. Сами боевики располагались в жилых домах и открыли огонь на предложение спецслужб сложить оружие и сдастся. При этом прилегающая территория была оцеплена и заблокирована. В ходе операции двое боевиков были нейтрализованы, одного удалось задержать. Мирные жители, как и сотрудники правоохранительных органов не пострадали.
На месте перестрелки было обнаружено оружие, боеприпасы, а также самодельное взрывчатое устройство.
Ранее НСН сообщала, что Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в месте массового пребывания людей в Москве. Уроженец Центральной Азии, планировавший его, ликвидирован в ходе перестрелки в Химках. При осмотре места происшествия у мужчины нашли автомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и 1 гранату РГД.
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