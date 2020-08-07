Ликвидированы и задержаны. В Игушетии предотвратили готовящиеся теракты

В Ингушетии ликвидированы два боевика, которые готовили теракты в республике. Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета, пишет РБК.

Контртеррористическая операция НАК была организована в Назрани и в селе Сагопша Малгобекского района. Сами боевики располагались в жилых домах и открыли огонь на предложение спецслужб сложить оружие и сдастся. При этом прилегающая территория была оцеплена и заблокирована. В ходе операции двое боевиков были нейтрализованы, одного удалось задержать. Мирные жители, как и сотрудники правоохранительных органов не пострадали.

Генерал ФСБ: На задержанных в Минске россиян можно повесить даже извержение Везувия

На месте перестрелки было обнаружено оружие, боеприпасы, а также самодельное взрывчатое устройство.

Ранее НСН сообщала, что Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в месте массового пребывания людей в Москве. Уроженец Центральной Азии, планировавший его, ликвидирован в ходе перестрелки в Химках. При осмотре места происшествия у мужчины нашли автомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и 1 гранату РГД.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Михаил Алаеддин
ТЕГИ:ТерактыЗадержаниеБоевики
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры