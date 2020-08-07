Ликвидированы и задержаны. В Игушетии предотвратили готовящиеся теракты

В Ингушетии ликвидированы два боевика, которые готовили теракты в республике. Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета, пишет РБК.

Контртеррористическая операция НАК была организована в Назрани и в селе Сагопша Малгобекского района. Сами боевики располагались в жилых домах и открыли огонь на предложение спецслужб сложить оружие и сдастся. При этом прилегающая территория была оцеплена и заблокирована. В ходе операции двое боевиков были нейтрализованы, одного удалось задержать. Мирные жители, как и сотрудники правоохранительных органов не пострадали.