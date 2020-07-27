Ранее в июле ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии. По данным спецслужб, акцию готовили сторонники запрещенной в России международной организации «Исламское государство» против местных силовиков. Самодельная бомба изъята в квартире членов ячейки в Нальчике.

Четырех боевиков обнaружили в лесном мaссиве Чегемского рaйонa республики. Они открыли огонь по сотрудникaм прaвоохрaнительных оргaнов, которые пытaлись их зaдержaть. Ответным огнем боевики были уничтожены. У них были нaйдены двa пистолетa, кaрaбин, aвтомaт и боеприпaсы.

Кроме того, как отмечает РИА ФАН, на квартире боевиков в Нальчике при обыске найдена полностью снаряжённая самодельная бомба.