ФСБ предотвратила теракт в Москве

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в месте массового пребывания людей в Москве. Как отметили в Центре общественных связей ФСБ, уроженец Центральной Азии, планировавший его, ликвидирован в ходе перестрелки в Химках. При осмотре места происшествия у мужчины нашли автомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и 1 гранату РГД, пишет RT.

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Ранее в июле ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии. По данным спецслужб, акцию готовили сторонники запрещенной в России международной организации «Исламское государство» против местных силовиков. Самодельная бомба изъята в квартире членов ячейки в Нальчике.

Четырех боевиков обнaружили в лесном мaссиве Чегемского рaйонa республики. Они открыли огонь по сотрудникaм прaвоохрaнительных оргaнов, которые пытaлись их зaдержaть. Ответным огнем боевики были уничтожены. У них были нaйдены двa пистолетa, кaрaбин, aвтомaт и боеприпaсы.

Кроме того, как отмечает РИА ФАН, на квартире боевиков в Нальчике при обыске найдена полностью снаряжённая самодельная бомба.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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