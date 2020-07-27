ФСБ предотвратила теракт в Москве
Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в месте массового пребывания людей в Москве. Как отметили в Центре общественных связей ФСБ, уроженец Центральной Азии, планировавший его, ликвидирован в ходе перестрелки в Химках. При осмотре места происшествия у мужчины нашли автомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и 1 гранату РГД, пишет RT.
Ранее в июле ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии. По данным спецслужб, акцию готовили сторонники запрещенной в России международной организации «Исламское государство» против местных силовиков. Самодельная бомба изъята в квартире членов ячейки в Нальчике.
Четырех боевиков обнaружили в лесном мaссиве Чегемского рaйонa республики. Они открыли огонь по сотрудникaм прaвоохрaнительных оргaнов, которые пытaлись их зaдержaть. Ответным огнем боевики были уничтожены. У них были нaйдены двa пистолетa, кaрaбин, aвтомaт и боеприпaсы.
Кроме того, как отмечает РИА ФАН, на квартире боевиков в Нальчике при обыске найдена полностью снаряжённая самодельная бомба.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
818 тыс.+5 635 / сут.
Умерли
13 354+85 / сут.
Выздоровели
603 тыс.+3 079 / сут.
- В пресс-центре НСН экономисты оценят вероятность деноминации и девальвации
- ВОЗ: Пандемия COVID-19 в мире усиливается
- В работе онлайн-сервисов Сбербанка произошёл крупный сбой
- ФСБ предотвратила теракт в Москве
- «Стартануть с чистого листа»: Тимати ушёл из Black Star
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru