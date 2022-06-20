Ликвидирован пожар в ТРЦ «Алые паруса» во Владикавказе
На улице Калинина во Владикавказе ликвидирован крупный пожар в торгово-развлекательном центре «Алые паруса», сообщает телеканал «360».
Огонь вспыхнул 19 июня в 21:20 по московскому времени. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Из торгового центра пришлось эвакуировать 65 человек.
В результате происшествия никто не пострадал.
Прокуратура Северной Осетии ведет проверку по факту возгорания.
В большинстве торговых центров России на фоне санкций не ухудшается ситуация, но не исключено, что помещения некоторых из них перепрофилируют под склады. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.
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